Прекрасно понимая, что до переговоров их и не допустят, первые лица Европы в Абу-Даби решили не лететь, отправив вместо себя заместителей. Американцы с ними даже провели отдельную встречу. Но на деле, резюмировали европейские СМИ, это все равно выглядело жалко.

Министр иностранных дел Франции как мог оправдывался. Мол, Европа таким образом участвует в переговорах. Без неё они вообще никуда не сдвинутся. Хотя, скорее, наоборот. Что прекрасно понимают и в Москве, и в Вашингтоне, предпочитая пока держать европейцев на расстоянии.

"Все, что сейчас слышно из Брюсселя и других столиц стран ЕС, заключается в требовании немедленно прекратить огонь. То есть опять логика старая. Обязательно надо купить время для своих клиентов киевского режима. И использовать это время для того, чтобы восстановить хоть как-то те потери, которые он понес в военном плане. Мы на это пойти не согласимся. А что касается участия европейцев. Ну, полетели, они в Абу-Даби. Пусть там в гостинице посидят", - сказал Сергей Лавров.

Посидят и понервничают, учитывая те вопросы, которые в эти дни обсуждаются в Абу-Даби. А это в том числе и очертания будущей архитектуры безопасности на европейском континенте. И то, что разговор на этот счет идет без участия Европы, ее представителей, разумеется, беспокоит.

"Европейские чиновники обеспокоены решением США обсуждать европейскую безопасность до окончания украинского конфликта. По их мнению, это решение ознаменовало еще один сдвиг позиции американцев в пользу России на фоне усилий президента США Дональда Трампа достичь мирного соглашения в срочном порядке", - пишет Washington Post.

В свою очередь издание Economist в статье, посвященной перспективам дипломатического урегулирования украинского конфликта, проговаривается: представители киевского режима лишь имитируют готовность к переговорам, только бы окончательно не разозлить президента Трампа. Об этом свидетельствует и сегодняшний визит Зеленского в Данию, где будет заключен новый контракт на поставку оружия. А заплатит за него опять Европа.

Но желание такое есть не у всех. В связи с чем канцлер ФРГ даже поставил союзникам ультиматум - либо члены ЕС продолжают помогать Украине, либо он заблокирует принятие общеевропейского бюджета.

"Народ Германии хотел бы, чтобы большая часть их налоговых поступлений шла на нужды их страны, а не Украины. Позиция Мерца никак не способствует решению проблем внутри ФРГ. Нужно искать дипломатическое решение российско-украинского конфликта, а не финансовую поддержку для Киева", - подчеркнул Роберт Фантина, журналист, эксперт по международной политике.

На днях рейтинг Фридриха Мерца пробил очередное дно. Его освистывают почти на каждом публичном мероприятии. Урсула фон дер Ляйен их тоже старательно избегает. Прекрасно понимая, что ее ждет тот же "теплый прием", как и во вторник в Болгарии.

Но даже такая народная любовь вряд ли заставит европейских лидеров свернуть с пути эскалации. В этом плане киевскому режиму переживать точно не стоит. Пока деньги у Европы не кончатся, война будет продолжаться. Так что простым украинцам стоит набраться терпения и привыкать даже в столице жить без канализации и электричества.

Перекрытия дорог жителями Киева из-за отсутствия электричества уже стали новой украинской традицией. В одном из домов света не было шесть суток. Жители в знак протеста парализовали движение на одной из улиц в самом центре украинской столицы. Теперь все они наверняка взяты на карандаш СБУ. И как только Зеленскому надоест смотреть на эти проявления демократии, людей быстро запишут в российские шпионы. И отправят в лучшем случае за решетку.