Россия отказалась снять сборную по хоккею с международных соревнований

Россия не будет снимать свои хоккейные сборные с международных турниров, несмотря на недовольство ряда государств решением Международного арбитражного суда (CAS) снять все ограничения на участие российских хоккеистов в соревнованиях. Об этом объявил во вторник, 10 ноября, министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Как подчеркнул политик в интервью ИС "Вести", ждать от России отказа от соревнований — это "апофеоз истерики", а политизированные утверждения о "психологической травме" от матчей против россиян — "просто идиотизм".

Дегтярев предупредил, что российские власти обратятся к Международному олимпийскому комитету с просьбой взять на особый контроль ситуации с Канадой и ФРГ — власти этих государств отказываются пускать россиян на молодежный и взрослый чемпионаты мира соответственно.

Министр предостерег "маргиналов мирового спорта" от попыток бойкотировать участие сборных России в турнирах. Командам, которые откажутся по политическим мотивам играть с россиянам, грозит техническое поражение. Страны, не впускающие российских атлетов на свою территорию для участия в соревнованиях, будут лишены права принимать турниры.

Ранее официальный представитель германского кабмина Штефан Корнелиус заявлял, что участие России в ЧМ-2027 "делает фактически невозможным проведение турнира в спортивном и экономическом плане". При этом чиновник уверял, что официальный Берлин ищет приемлемое решение.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил, что его не удивили антироссийские заявления по поводу вердикта CAS, но подчеркнул, что российские хоккеисты всё расставят на свои места: "Всё решится на поле боя. Мы им дадим по соплям, и всё это закончится".