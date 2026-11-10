Киев из-за повреждения мостов может фактически разделиться на два города — левобережную и правобережную части. С таким пугающим прогнозом выступил во вторник, 10 ноября, депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Владимир Крейденко.

Нардеп, входящий в комитет по транспорту и инфраструктуре, подтвердил, что есть "такой негативный сценарий", поскольку из-за повреждений мостов "проходит хаотическая организация дорожного движения" (цитата по ТАСС).

Возведение понтонных мостов решить эту проблему полностью не может, поскольку подобные конструкции не в силах обеспечить даже половину пропускной способности стационарных мостов. Кроме того, на строительство понтонных мостов потребуется еще несколько месяцев.

В свою очередь, офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский предупредил, что крупные украинские города могут стать непригодными для жизни, "если мы не договоримся о прекращении огня этой зимой".

Нардеп Сергей Козырь отмечал, что Киев зимой может столкнуться с коллапсом двойного масштаба на фоне отсутствия света и воды.

Украинский политолог Олег Соскин, которого цитирует РИА Новости, заявил, что каждодневное ухудшение ситуации повлечет за собой массовое бегство украинцев из городов. Эксперт уличил предводителя киевского режима Владимира Зеленского в стремлении как можно меньше времени проводить в подобных условиях: утративший легитимность президент уже вторую неделю не возвращается на Украину из зарубежных поездок, в то время как "фактически мы видим полное уничтожение городов".