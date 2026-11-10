Жертвами двух массовых ДТП в Болгарии стали 12 человек

12 человек погибли и более 50 пострадали в Болгарии в результате сразу двух массовых аварий с участием почти 90 автомобилей. Трагедия произошла на магистрали "Фракия", которая соединяет главные города страны - Софию, Пловдив и Бургас.

Видимость в момент ДТП была практически нулевой - дорогу накрыл густой туман. Сначала столкнулись грузовой автомобиль и рейсовый автобус. А уже в них одна за другой врезались более 60 машин.

Затем на встречной полосе произошла вторая авария. Шоссе оказалось полностью заблокировано. Пострадавших в больницы ближайших городов доставляли на вертолетах. Среда в стране объявлена днем траура по погибшим.