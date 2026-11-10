Иглесиаса сняли с другой, пока Курникова занималась детьми: Энрике сиял от счастья

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вместе больше 20 лет. Начинался роман со скандала, бурное выяснение отношений привело к настоящей любви. Сегодня Курникову и Иглесиаса называют одной из самых красивых и крепких пар шоу-бизнеса.

Секрет их счастья в том, что влюбленные не выставляют чувства на публику, пытаясь продать свою историю. Анна и Энрике просто живут и наслаждают каждым проведенным вместе днем. Доподлинно не известно, вышла ли теннисистка замуж за певца, так как официального объявления по этому поводу не было. Анна просто сменила фамилию в своем профиле в соцсети на Курникова-Иглесиас.

О том, как живет звездное семейство публика чаще узнает из соцсетей поклонников пары. Так, на днях многодетная чета появилась на соревнованиях по бальным танцам. Восьмилетняя Люси и шестилетняя Мария были среди танцовщиц.

К удивлению собравшихся, Энрике Иглесиас и Анна Курникова решили лично поддержать дочерей, хотя до этого долгие годы пара предпочитала не мелькать на публике. Когда шокированные поклонники пришли в себя, им даже удалось сделать селфи с кумирами.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Основной "удар" взял на себя Иглесиас. Пока Курникова занималась детьми, он с широкой улыбкой на лице позировал с другом мамочками, которые привели своих чад на турнир.

"Встреча с Энрике Иглесиасом и его прекрасной семьей была таким теплым и неожиданным опытом. Мне больше всего понравилось, как простым, добрым и искренним казалось это мгновение — просто семьи, дети, улыбки и хорошая энергия. Иногда самые запоминающиеся моменты случаются, когда вы их вообще не планируете. Так рады, что у нас есть эта фотография, чтобы запомнить ее", — написала в личном микроблоге счастливая фанатка, которой удалось получить фото со знаменитостями.

Напомним, что старших двойняшек Анна родила в 2017 году. Мальчика назвали Николас, а девочку Люсия. В начале 2020 года россиянка подарила испанцу третьего ребенка — дочь Мэри. А под конец 2025 года Курникова и Иглесиас стали родителями в четвертый раз, у них родился мальчик, которого назвали Ромео.