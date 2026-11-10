Каналы связи между Москвой и Лондоном были свернуты отнюдь не по инициативе российской стороны. Об этом напомнило во вторник, 10 ноября, посольство России в Великобритании.

Дипломаты отреагировали на заявление британского министра обороны Уэса Стритинга о том, что при нынешнем характере отношений с Москвой необходимы "дополнительные каналы, особенно на уровне военных". Поскольку "всегда существует риск просчета", важно "иметь прямое общение", заявлял политик.

В российском посольстве напомнили, что военные каналы связи были прерваны по инициативе Великобритании в 2024 году, когда Лондон принял решение выслать военного атташе России со своей территории под надуманным предлогом, сообщает ТАСС.

При этом из Лондона продолжают исходить враждебные заявления. Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что представителей России не пригласят на саммит "Группы двадцати" (G20) в 2027 году в Манчестере.

Британские власти продолжают накачивать киевский режим вооружениями, рассчитывая на "стратегическое поражение России". В октябре источники рассказали, что Великобритания отправляет Украине больше ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow в попытках помешать операциям ВС России, направленным против украинской инфраструктуры.