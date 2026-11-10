ВС России поразили две электроподстанции, обеспечивавшие работу ВПК Украины

Минобороны сообщило, что российские Вооруженные силы поразили в Нежине и Соснице Черниговской области две электроподстанции, которые обеспечивали работу ВПК Украины.

Кроме того, в Кировограде поражен логистический центр "Эпицентр". Там хранились и распределялись военные грузы.

В акватории Черного моря, в 7 километрах юго-западнее Одессы, удар нанесен по сухогрузу с вооружением и военным имуществом.

Ранее стало известно, что российские войска освободили Никольское. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".