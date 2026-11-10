Москвичей будут оперативно информировать об угрозах через канал мэра в "Максе"

Оперативным штабом Москвы принято решение о повышении оперативности и достоверности информирования населения города Москвы об угрозах, включая беспилотную и ракетную опасность, сообщил Сергей Собянин.

"В дополнение к действующим способам информирования, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также с учетом того, что в соответствии с Федеральным законом от 24.06.2025 г. № 156-ФЗ "Макс" является единым национальным сервисом обмена сообщениями и обязателен для предустановки на все продаваемые в России смартфоны и планшеты, с ноября 2026 года сообщения об угрозах будут в обязательном порядке размещаться в моем официальном канале в мессенджере "Макс", - говорится в сообщении.

При этом дополнительное информирование населения о возникающих угрозах будет по-прежнему осуществляться всеми доступными способами. В частности, через официальную страницу мэра во "ВКонтакте" и телеграм-канал, сайт mos.ru, рассылки по электронной почте, пуш-уведомления, а также с помощью ТВ, информационных агентств, онлайн-СМИ и иных информационных ресурсов.

Официальный канал Сергей Собянина в мессенджере "Макс"