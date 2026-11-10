Госдеп объяснил, зачем Трампу встреча с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп выступает за проведение трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного оружия. Об этом рассказал во вторник, 10 ноября, американский госсекретарь Марко Рубио.

Речь идет о встрече, которая может состояться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Пекин и Москва подтверждали подготовку такого мероприятия.

Как рассказал глава Госдепартамента США, Трамп "хочет, чтобы эта встреча состоялась, если это возможно", а на повестку предлагается вынести, в числе прочего, "положение дел с ядерным оружием в мире". Американский президент считает распространение оружия массового поражения крайне опасным, поэтому намерен обсудить эту тему с лидерами России и Китая, сообщает ТАСС.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол России в КНР Андрей Денисов предполагал, что угроза ядерного конфликта и борьба с терроризмом могут стать темами возможной трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США. Сенатор также подчеркнул, что "нет таких тем, которые не были бы важными для такого уровня диалога".

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявлял, что встреча руководителей "самых мощных держав, которые определяют геополитический расклад на нашей планете", может привести "к нормальному диалогу, переговорам и к выработке той политики, которая снимет напряженность".