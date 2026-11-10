Еще в первые месяцы российской специальной военной операции украинская армия использовала последний собственный боеприпас. Об этом рассказал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

Как уточнил экс-главком, в конце апреля – начале мая 2022 года ВСУ "выпустили свой последний снаряд, находившийся на наших складах". После этого обеспечение украинских боевиков боеприпасами оказалось в полной зависимости от западных поставок.

При этом Залужный признался, что западная военная помощь начала поступать на Украину не сразу после исчерпания запасов ВСУ, сообщает РИА Новости.

В октябре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил главе государства Владимиру Путину, что возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых ракет, снижены в результате ответных ударов российских бойцов.

Что касается западной военной помощи, доноры Украины оказались неспособны утолить аппетиты киевского режима и одновременно поддерживать собственные арсеналы перед лицом мнимой "российской угрозы".

Западные средства массовой информации предупреждают: украинская система противовоздушной обороны (ПВО) может не рассчитывать на пополнение запасов перехватчиков для комплексов Patriot как минимум до 2027 года.