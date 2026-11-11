В ночь на 11 ноября над российскими регионами сбили 627 БПЛА

Российские системы ПВО сбили за минувшую ночь 627 вражеских беспилотников.

Дроны были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом и Азовским морем.

Все беспилотники были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.

Над Ленинградской областью сбили 150 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В портовой зоне Усть-Луга в Кингисеппском районе начался пожар, произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции. Пострадали три человека.

Два человека погибли в Смоленской области. обломки БПЛА попали в многоэтажный дом в городе Ярцево, начался пожар.

В Калужской области зафиксированы повреждения кровли частного дома, хозпостройки, забора и автомобиля. Пострадавших нет.

В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили два здания, пострадавших нет.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 155 БПЛА.