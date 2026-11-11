Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые подвиги российских бойцов в ходе спецоперации. Рядовой Джамолидин Абдурахмонов незамеченным добрался до опорного пункта ВСУ и, обнаружив хорошо замаскированное укрытие, забросал его гранатами. А затем вместе со своей штурмовой группой захватил форпост. Заметив документы с координатами вражеских позиций, Джамолидин вызвал артиллеристов, которые уничтожили опорники неприятеля.

Ефрейтор Юрий Ермаков в составе минометного расчета оказывал поддержку наступающим штурмовикам. Он корректировал огонь артиллеристов, которые точно поразили все цели. Наши военные захватили пункт боевиков и выполнили поставленную задачу.