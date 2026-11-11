Армия России нанесла новые удары по украинским тылам. В ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам поражены военные цели в Кривом Роге, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье. В зоне спецоперации идет наступление по всему фронту.

С воздуха позиции ВСУ громит армейская авиация. На кадрах сверхзвуковой Су-34. Экипаж истребителя, работая в зоне ответственности группировки "Запад", мощным огнем накрыл пункт временной дислокации противника.

Существенный ущерб врагу наносят расчеты войск беспилотных систем. На Ореховском направлении операторы БПЛА уничтожают технику и наземные робототехнические комплексы боевиков, пресекая все попытки ротации и подвоза боеприпасов.

Надежную поддержку пехоте обеспечивает артиллерия - в Харьковской области по опорникам врага ударили гаубицы Д-30. Стрельбу корректировали с помощью беспилотников.

А это Днепропетровская область - разведку ведут снайперы. Их задача - обеспечить штурмовым группам прикрытие во время наступления.