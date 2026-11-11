Политолог Камкин: у США и ЕС идет соперничество, кому достанется Украина

Дают ли переговоры в Абу-Даби надежду, что урегулирование украинского конфликта наконец-то сдвинется с мёртвой точки? Согласятся ли европейцы принять ту систему глобальной безопасности, которую Россия, США и Украина в эти дни обсуждают в столице Объединённых Арабских Эмиратов?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил доцент Финансового университета при Правительстве России Александр Камкин.

"Американцам нужно что-то продать в области внутренней политики. Трампу очень хочется себя зарекомендовать как миротворца. Плюс, у американцев и европейцев идет прямое соперничество, кому же все-таки Украина достанется", - отметил он.

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