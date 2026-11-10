Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби, стартовавшие 10 ноября, дали возможность обсудить ряд вопросов. Об этом заявил предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

По словам утратившего легитимность президента Украины, переговорный процесс "был конструктивным и достаточно содержательным". Участники обсуждения "подробно говорили о содержании гарантий безопасности Украины и фундаменте их долговременного функционирования". Зеленский потребовал обеспечить "реальные инструменты для блокировки любого повторения войны".

На повестку переговоров были вынесены также "возможные параметры гуманитарных шагов", в приоритете остается освобождение военнопленных, заявил главарь киевского режима. Кроме того, говорили про "необходимость деэскалационных шагов".

Ранее мнением о переговорах в Абу-Даби поделился госсекретарь США Марко Рубио. Американский политик подчеркивал, что участникам переговорного процесса предстоит еще немало работы — о быстром успешном завершении общения пока говорить не приходится.

Между тем посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник указал на двуличие киевского режима. Пока Зеленский прилюдно рассказывает о важности гуманитарных вопросов, укронацисты предваряют переговоры по мирному урегулированию атаками на гражданские объекты. Мирошник, которого цитирует ТАСС, сообщил: ВСУ перед переговорами в Абу-Даби преднамеренно атаковали гражданские пассажирские автобусы в России на минувшей неделе, в результате погибли семь человек.