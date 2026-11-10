Абу-Даби. Именно здесь, в столице Объединенных Арабских Эмиратов решено провести новый раунд трехсторонних переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США. Последний раз такая встреча прошла в феврале 2026 года в Женеве, затем переговорный процесс был временно поставлен на паузу. И вот теперь – спустя почти 9 месяцев – делегации встречаются снова.

Самолет с представителями России прилетел в Абу-Даби через воздушное пространство Ирана, хотя многие авиаперевозчики сейчас опасаются летать через эту страну. Нашу переговорную группу возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Состав американской команды неизменен. Ее главные переговорщики - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинской делегацией руководит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

На протокольной части встречи присутствовал министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов. Его Владимир Мединский поблагодарил за организацию встречи: "Спасибо большое за гостеприимство. Спасибо нашим американским партнерам. Мы надеемся, что наша сегодняшняя встреча - в представительном составе наша делегация стала больше - позволит нам продвинуться на пути к миру в интересах народов России и Украины".

Состав российской делегации значительно увеличился – его усилили сразу два заместителя главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков. Ещё один член нашей переговорной группы - руководитель Главного управления Генштаба Игорь Костюков. А со стороны американцев снова присутствует Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Гринкевич.

Почему стороны снова решили сесть за стол переговоров? Ни в Европе, ни в Киеве пока не заявляли, что всерьез хотят обсуждать мир.

"Большинство вопросов европейцев касаются того, действительно ли Россия и президент Путин готовы к миру. Из того, что мы со Стивом от Путина слышали, мы можем довольно уверенно говорить - да. При надлежащих условиях", - сказал Кушнер.

Сейчас впервые Вашингтон предложил Москве обговорить условия, которые наша страна выносила на обсуждение еще 5 лет назад. Главная тема переговоров в Абу-Даби выходит далеко за пределы украинского кризиса, стороны обсуждают новую систему безопасности в Европе. А украинское урегулирование – хоть и является критически важным, но все же это один из пунктов масштабной дискуссии.

"Речь идет не просто о завершении войны, а о создании новой системы безопасности и нового понимания. Мы берем то, что работало, анализируем то, что оказалось неэффективным. То есть причины, которые привели нас к нынешней ситуации. И стремимся создать новую модель, которая обеспечит мир на столетия вперед. Хочется верить, что это станет последней войной в регионе", - добавил Кушнер.

Кстати, Дональд Трамп накануне намекал, что Украина может изменить свои границы. А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Киеву могут быть предоставлены только такие гарантии безопасности, с которыми будет согласна Москва.

В Кремле, со своей стороны, дали понять, что в зависимости от хода встречи наша делегация может связаться с Владимиром Путиным онлайн или доложить об итогах уже после возращения в Москву. То есть завышенных ожиданий нет. Пока по итогам переговоров стороны договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время.

Еще одна деталь – язык переговоров. Украинская делегация в прошлом делала попытки не использовать русский, хотя все представители киевского режима свободно на нем говорят. На этот раз представители России и Украины на закрытой части переговоров почти пять часов общались по-русски.

А вот Европа со своей стороны делает все, чтобы Москва и в первую очередь Вашингтон общего языка не нашли. И пытается навязать перемирие на своих условиях. Однако американцы предлагают формат расширить и в будущем европейцев за стол переговоров пустить.

"Судя по всему, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными. Разумеется, впереди еще очень много работы в этом направлении. На самом деле, наша цель заключается в том, чтобы на определенном этапе расширить трехсторонний формат, чтобы за столом переговоров были представлены не только США, Украина и Россия, но и европейцы, которые смогут непосредственно участвовать в этих переговорах", - заявил госсекретарь США Марко Рубио.

На этот раз представители ЕС даже прилетели в Абу-Даби и проводили консультации с делегацией киевского режима и американцами, однако ждали окончания переговоров за периметром.

Впрочем, окончательные итоги этой встречи пока подводить рано. Ожидается, что в среду делегации продолжат переговоры.