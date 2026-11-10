На Кубани задержали завербованного Киевом диверсанта. Все подробности

Подозреваемого в госизмене сотрудники Федеральной службы безопасности задержали при подготовке им террористического акта. Сопротивление мужчина оказать не успел. На первом же допросе рассказал следователям о работе на украинскую разведку: "После того как я устроился на работу в Анапу, через знакомого мне позвонил Олег и предложил съездить в Кабардинку, пройтись по прибойке в сторону затонувшего судна с целью проверить посты".

Задержанный родился на Украине. В восьмидесятых годах перебрался в Краснодарский край. Когда началась специальная военная операция, очень настойчиво стал предлагать свою помощь СБУ. Даже выезжал в Киев, где сотрудники украинских спецслужб проверяли его на полиграфе.

"Фигурант, имея вид на жительство Украины и находясь в городе Киеве, инициативно установил контакт с сотрудником службы безопасности Украины, дав свое согласие на конфиденциальное сотрудничество", - сообщили в ФСБ.

По данным ФСБ, связь с куратором мужчина поддерживал через социальные сети и мессенджеры. По заданию из Киева проводил разведку береговой линии. Фиксировал расположение сил нашего Военно-морского флота.

Ему организовали командировку в Ростов-на-Дону. Наши спецслужбы зафиксировали, как подозреваемый проводил разведку возле одного из военных объектов. Отсылал снимки куратору. Далее агенту СБУ сообщили координаты тайника, в котором находились самодельные бомбы. Одну из них подозреваемый должен был покрасить в желтый цвет, чтобы ее не было заметно на газовой трубе. Подрыв планировали произвести дистанционно, когда мимо должен был пройти высокопоставленный российский военный.

В ФСБ отмечают, что украинская разведка продолжает вести активную работу по вербовке россиян. И в очередной раз напоминают: если сообщить о готовящемся преступлении - то удастся избежать уголовного преследования. В противном случае за госизмену грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По решению суда мужчину арестовали.