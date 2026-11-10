В России расширен перечень детей с правом внеочередного приема в школы

Министерство просвещения России утвердило изменения в Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Согласно ведомственному приказу, на который ссылается ТАСС, на внеочередное предоставление мест в государственных и муниципальных школах теперь могут претендовать дети сотрудников полиции и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на социальные гарантии.

Скорректированный документ также уточняет порядок первоочередного приема в первый класс детей военнослужащих. Право на первоочередное зачисление сохраняется за детьми Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

1 сентября 2026 года в российские школы пошли около 17,5 миллиона детей, причем впервые за школьные парты сели 1,5 миллиона мальчиков и девочек. Свыше 38 тысяч школ по всей стране начали новый учебный год с торжественного поднятия государственного флага и исполнения гимна.

В Москве учебный год начался для более 1,5 миллионов воспитанников детских садов, школьников и студентов. Среди них — 95 тысяч первоклассников. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 1 сентября четверть всех школьников России будет работать с Московской электронной школой (МЭШ). За десять лет развития этой программы она превратилась в одну из крупнейших в мире, с самыми продвинутыми сервисами. Удачный опыт МЭШ начинают внедрять и в колледжах.