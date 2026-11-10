Мишустин провел стратегическую сессию по развитию космической деятельности

Глава кабмина Михаил Мишустин провел посвященную развитию космической деятельности стратегическую сессию.

Отечественная орбитальная группировка в настоящее время насчитывает почти 400 спутников. В систему "Рассвет" входят около 30 из них. Предназначена система для широкополосного доступа в интернет.

Мощности для серийного производства спутников создаются в регионах. Стоимость может снизиться на треть.

Также Мишустин заявил, что с космодрома Восточный в этом году впервые при поддержке государства будут запущены два частных спутника. Глава кабмина призвал создавать стимулы для технологических новинок и активнее вовлекать бизнес в космическую деятельность.