Мишустин провел стратегическую сессию по развитию космической деятельности

Глава кабмина Михаил Мишустин провел посвященную развитию космической деятельности стратегическую сессию.
Отечественная орбитальная группировка в настоящее время насчитывает почти 400 спутников. В систему "Рассвет" входят около 30 из них. Предназначена система для широкополосного доступа в интернет.
Мощности для серийного производства спутников создаются в регионах. Стоимость может снизиться на треть.
Также Мишустин заявил, что с космодрома Восточный в этом году впервые при поддержке государства будут запущены два частных спутника. Глава кабмина призвал создавать стимулы для технологических новинок и активнее вовлекать бизнес в космическую деятельность.
"Президент неоднократно отмечал, что наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу страны как передовой космической державы. Для чего необходимо наращивать потенциал этой отрасли, чтобы она являлась одной из ключевых движущих сил национального развития, технологического обновления и, как следствие, улучшения качества жизни граждан. Такую работу с этого года ведем в рамках профильного национального проекта. В течение 11 лет на его реализацию предполагается направить суммарно более 4 трлн рублей бюджетных ресурсов. Эти средства должны использоваться максимально эффективно", - добавил Мишустин.