В Европе изъявляют готовность обсуждать с Россией договоры, ограничивающие размещение определенных типов ракет. Об этом рассказали во вторник, 10 ноября, осведомленные источники.

По словам собеседников Financial Times, европейские чиновники все чаще говорят о возвращении к обсуждению с Москвой "механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны". За образец может быть принят Договор по открытому небу 1992 года.

Тему новой архитектуры безопасности в Европе вынесли на обсуждение в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Как написал в своем "Макс"-канале журналист Дмитрий Киселев, это и есть разговор о тех самых "первопричинах", вынудивших Россию начать специальную военную операцию. Хотя особых ожиданий никто не питает, сам по себе факт включения этой темы в повестку весьма приятен, отметил Киселев.

На этом фоне главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что ожидает от переговоров в Абу-Даби прогресса в дискуссиях по военным вопросам. Как заявил американский генерал, которого цитирует РИА Новости, необходимо "развить достигнутые результаты и продолжить усилия по созданию основы для прочного мира".