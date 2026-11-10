Поддержка Украины со стороны Евросоюза должна быть полностью отражена в семилетнем бюджете интеграционного объединения. С таким требованием выступил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Глава германского правительства потребовал "по-новому расставить приоритеты", которые лежат, в первую очередь, в повышении обороно- и конкурентоспособности ЕС. Для этого, убежден Мерц, необходимо "базовое понимание того, как нам поддержать Украину в ближайшие годы".

Канцлер Германии пригрозил, что без существенных изменений "так быстро не удастся завершить переговоры" относительно утверждения проекта бюджета Евросоюза.

Попытка финансового шантажа со стороны Мерца вызвала резкое недовольство и возмущение в его же стране. Читатели Die Welt интересуются, что заставляет политика так рьяно отстаивать интересы киевского режима. Высказываются предположения о том, что канцлера Германии сделали "почетным президентом Украины", а также вопросы о том, "чем Зеленский шантажирует Мерца". Интернет-пользователи считают, что глава германского кабмина "совсем съехал с катушек" и "теперь этот сумасшедший ястреб войны раскалывает Европу".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ему безразличны угрозы и шантаж Мерца — Братислава не изменит свою позицию и не согласится финансировать киевский режим: "Ни цента, что касается кредита или дара для Украины, я говорю о 70 миллиардах евро. Точка" (цитата по РИА Новости).

Депутат Госдумы Леонид Ивлев, как сообщает ТАСС, отметил, что Мерц своим шантажом "генетически возвращает Европу к Третьему рейху". Парламентарий не исключил, что "на следующем этапе этим странам последует гестаповский окрик "Арбайт унд дисциплин!" вместо традиционных норм международного права.