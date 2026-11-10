Установка противотанковых заграждений началась вдоль восточной границы Латвии с Россией в рамках строительства Балтийской линии обороны.

Как сообщает телеканал LTV, в рамках возведения этих заграждений планируется вырыть 89 километров противотанковых рвов. К настоящему времени проложен участок протяженностью четыре километра. Наряду с противотанковыми рвами запланирована установка в три ряда выстраиваются массивных бетонных заграждений — "зубы дракона".

При этом Балтийская линия обороны не будет сплошной — прибалтийский страны рассчитывают сэкономить на приграничных участках с естественными препятствиями в виде болот или густых лесов.

Некоторые соседи России в русле своей антироссийской политики продолжают возводить заграждения и барьеры на границе. Полковник ВС Финляндии Матти Питкянийтти заявил, что "нужно быть осторожным, когда спишь рядом с медведем", тем более что "Россия — сверхдержава, а мы маленькая страна".

К бдительности в приграничных регионах призывают и власти Польши, однако их рассказы о якобы угрозах, исходящих со стороны России, вызывают вопросы даже у них самих. Польский премьер Дональд Туск рассказал про "тревожное передвижение людей с фонариками" на польско-российской границе, но признал, что нет возможности подтвердить реальность опасности.