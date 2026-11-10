Медведев напомнил про риски внедрения ИИ в образовании

Технологии искусственного интеллекта в ходе обучения в российских школах и университетах стали предметом обсуждения на заседании президиума Совета при президенте России по науке и образованию.

Как рассказал во вторник, 10 ноября, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев в своем "Макс"-канале, участники мероприятия обсуждали проблемы применения ИИ в образовательном процессе. Политик отметил, что ИИ не должен подменять образовательный процесс или блокировать навыки самостоятельного мышления и развитие собственных творческих способностей.

Чтобы избежать подобных рисков, требуется особая подготовка педагогов, корректировка образовательных стандартов и методик преподавания. Важно также отслеживать влияние ИИ на познавательные способности и эмоциональное состояние учеников, подчеркнул Дмитрий Медведев.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что искусственный интеллект (ИИ) не только открывает новые возможности, но и бросает особые вызовы. Важно помешать формированию "ситуаций, когда искусственный интеллект начнет управлять человечеством". Чтобы предупредить подобные риски, нужно озаботиться законодательным регулированием ИИ.

Глава государства Владимир Путин поручил кабмину обеспечить централизованный сбор и обработку информации для обучения суверенных фундаментальных моделей искусственного интеллекта.