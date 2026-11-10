Владимир Путин накануне саммита ОДКБ встретился с Александром Лукашенко в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, сообщила пресс-служба Кремля.

Это уже шестая личная встреча лидеров России и Беларуси в нынешнем году и в восьмая за последние 12 месяцев.

Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации гуманитарных обменов в украинском конфликте.

Президент Беларуси 10 ноября прибыл в Россию с рабочим визитом. В среду, 11 ноября, запланировано заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.