Александр Горбенко поблагодарил полицейских за ответственность и профессионализм

Заместитель мэра Москвы Александр Горбенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечают 10 ноября.

Он выразил признательность столичным полицейским за профессионализм и ежедневное обеспечение безопасности москвичей и гостей города.

"Москва - один из самых безопасных мегаполисов мира, и в этом большая заслуга сотрудников полиции. Правительство Москвы тесно взаимодействует с правоохранительными органами, чтобы поддерживать высокие стандарты безопасности в столице. Обеспечение общественного порядка — наша общая работа, в которой участвуют городские службы и сами москвичи. Благодарю сотрудников полиции за профессионализм, ответственность и преданность своему делу", - сказал Горбенко.

Существенную помощь правоохранительным органам оказывают работники ГКУ "Московская безопасность" и представители Московской городской народной дружины. Каждый день на дежурство в столице выходят около 1,4 тысячи дружинников. Вместе с полицейскими они следят за порядком в жилых кварталах и на крупных городских мероприятиях.