Лавров шутливо высказался о попытках европейцев пролезть за стол переговоров по Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров в шутливой форме отреагировал на вопросы журналистов о назойливости европейских чиновников, которые явились в Абу-Даби перед началом трехсторонних переговоров по Украине, несмотря на отсутствие приглашения.

Как уточняет Life в своем "Макс"-канале, зарубежный корреспондент поинтересовался у Лаврова, почему европейцев не допускаются за стол переговоров, если уж они все равно прилетели в столицу ОАЭ.

В ответ на это глава российской дипломатии с улыбкой поинтересовался: "Вы предлагаете сбивать самолеты?"

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна придумал новый предлог, чтобы заполучить место за переговорным столом. Политик заявил, что Европа фактически является стороной, которая в настоящее время финансирует и поддерживает Украину, поэтому европейцы должны быть представлены на переговорах.

При этом верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас не скрывает готовности саботировать любые договоренности по мирному урегулированию. Как написала чиновница в соцсетях, "мы не должны поддаваться на российские нарративы об их опасениях за безопасность". Каллас пообещала поддержку киевскому режиму независимо от развития мирных переговоров.