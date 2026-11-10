ЦБ высказался про возвращение Visa и Mastercard в Россию: "Условия будем ставить мы"

Российские власти подумают над условиями возвращения в нашу страну зарубежных платежных систем Visa и Mastercard, если их представители проявят соответствующее желание. Об этом рассказала во вторник, 10 ноября, директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Представитель Центробанка, которую цитирует РИА Новости, уточнила, что пока "мы с ними не разговаривали на эту тему" и неизвестно, хотят ли Visa и Mastercard вернуться в Россию, где "они лишились достаточно большого рынка".

Учитывая, что "мы себя чувствуем достаточно самодостаточно в текущих условиях", а Visa и Mastercard абсолютно прекратили работу на российском рынке в формате "собрали вещи и даже картину со стены сняли", мы еще подумаем, на каких условиях разрешать им вернуться, подытожила Бакина.

Также представитель ЦБ объяснила, почему карты Visa и Mastercard продолжают работать в России даже после отказа соответствующих платежных систем работать в нашей стране. По словам Бакиной, "технологически мы эти карты можем перевести, фактически приравнять их к карте "Мир", чтобы вся та информация, которая зашита в чипах, могла работать по правилам карты "Мир". Это означает, что "фактически вы держите карту "Мир", у вас просто "шкурка" другая".

Попытки недружественных стран изолировать Россию после начала специальной военной операции затронули финансовую сферу, однако и здесь наша страна добилась суверенитета благодаря разработке собственных систем и решений. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что экономика не может не отреагировать на все западные ограничения, "но это будет не так жестко, как это было бы, если бы правительство не приняло соответствующие меры поддержки".