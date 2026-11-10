Киев попросил Москву о морском и энергетическом перемирии

Украинская делегация передала партнерам во время переговоров в Абу-Даби свои инициативы по энергетическому и морскому перемирию. Об этом рассказал во вторник, 10 ноября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Как заявил дипломат, Украина предлагает свои подходы по перемирию — как в Чёрном море, так и в энергетике. "Месседж" киевского режима, по выражению Сибиги, очень прост и подразумевает "деэскалацию и предложенные Украиной перемирия, гарантии безопасности и встречу президента Зеленского с Путиным".

Киев ожидает ответа Москвы по этим предложениям, отметил глава МИД Украины.

Российские власти официально не комментировали ход и содержание первого дня переговоров в Абу-Даби. Как сообщил источник в российской переговорной группе, пресс-подход запланирован на второй день — 12 ноября, сообщает "Интерфакс".

Москва не раз подчеркивала, что не согласится на временное прекращение огня, в том числе на время переговоров в Абу-Даби. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россию устраивает только долгосрочный устойчивый мир, гарантированный для будущих поколений, поэтому "ведение переговоров не означает прекращения огня".