Премьер Норвегии допустил еще один телефонный разговор с Путиным

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не исключил, что он и президент Финляндии Александр Стубб проведут еще один телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.



"Я очень рад, что Норвегия и Финляндия приняли этот вызов, и не исключаю, что у нас будет новый разговор", — заявил Стёре.



При этом норвежский премьер, комментируя состоявшуюся в Копенгагене встречу премьер-министров стран Северной Европы с Владимиром Зеленским, отметил, что "поддержка Украины сильна среди северных стран".



"Мы — одни из самых значимых участников поддержки Украины. Важно, что мы встретились для обсуждения как текущих переговоров, так и направления поддержки, особенно сейчас, когда Украина сталкивается с напряженной зимой", — заявил Стёре.



Телефонный разговор Путина, Стубба и Стёре состоялся 27 октября. В ходе разговора Путин изложил оценку ситуации в зоне конфликта, напомнил о его первопричинах и подчеркнул, что долгосрочный мир возможен только при учете законных интересов России.