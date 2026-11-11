Музыкальная разметка может появиться на новых дорогах России

Музыкальная разметка в России нанесена на четырёх участках регионов России, рассматривается ее нанесение и в других местах, рассказали в "Автодоре".



"В настоящее время госкомпания "Автодор" проводит оценку эксплуатационных параметров экспериментальной "музыкальной разметки" в зимний период 2026-2027 гг., включая показатели ее износостойкости и слышимости в зимних условиях", — добавили в госкомпании.



В качестве мелодии сейчас используется "Калинка". В компании отметили возможность использования других мелодий. Для создания новой музыки нужно разработать уникальный "дорожный штрихкод", который превратит дорожный шум в мелодию.



Музыкальную разметку используют для снижения количества ДТП на опасных участках дороги: она проигрывает мелодию, если автомобиль движется с разрешённой скоростью.