Нетаньяху и Трамп провели разговор на повышенных тонах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел в выходные дни "необычайно сложную и напряженную" беседу с президентом США Дональдом Трампом по вопросу о возобновлении военных действий против Ирана, сообщает портал Ynet.

Разговор напоминал "адскую перепалку на повышенных тонах", сообщил портал из своего источника.

При этом в канцелярии главы правительства опровергли эту информацию, назвав ее ложными новостями. Израильский чиновник подтвердил порталу факт телефонного разговора, но заявил, что беседа Нетаньяху и Трампа "отнюдь не была сложной".

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Нетаньяху практически ежедневно звонит Трампу с просьбой возобновить боевые действия против Ирана.