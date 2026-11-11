Скинуться придется всем! Канцлер Германии, горячий сторонник Украины, буквально бросил вызов европейским странам. И в каком-то странном угаре начал письма строчить руководству в Брюсселе.

Письмо Мерца председателю Евросовета цитирует "Фаненшл Таймс". Канцлер резво откликнулся на запрос Зеленского, который в октябре потребовал выдать Украине 70 миллиардов евро на покрытие дефицита разворованного бюджета. В самой Германии дефицит госбюджета в 1-м полугодии, по предварительным подсчетам, превысил 71 миллиард на фоне возросших военных расходов.

Мерц еще и пригрозил: если отдельные страны откажутся скинуться на Зеленского, он просто заблокирует новый семилетний бюджет ЕС. Кто-то промолчал, возмутился премьер Словакии Роберт Фицо.

Впрочем, в своей любви к Украине Мерц и своих не щадит. Примерно год назад на мероприятии в Саарбрюккене, посвященном 35-летию объединения Германии, канцлер призвал немцев либо принять радикальные реформы, либо готовиться к радикальному спаду. Скорее всего, Германию ждет и то, и другое, и это понимают политики, не растерявшие здравого смысла.

Скудеющая казна вынудила в этом году некоторые федеральные земли отменить рождественские ярмарки. У городов просто нет денег на установку заграждений и оплату охраны из-за высокой террористической угрозы.

Да, а лучший друг Украины Фридрих Мерц может гордиться своим рейтингом. Работу канцлера одобряют всего 10 процентов граждан Германии. В действительности все не так, как на самом деле.