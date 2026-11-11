Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в злоупотреблении властью.

Попытка демократов добиться импичмента министра обороны Пита Хегсета обернулась неудачей. Демократы продолжают превращать США в оружие против своих оппонентов и злоупотреблять властью.

"Все до единого республиканцы - за исключением Томаса Мэсси, этого законченного НЕУДАЧНИКА", - проголосовали в поддержку Пита", - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Накануне Палата представителей отклонила попытку объявить импичмент министру обороны Питу Хегсету. В резолюции представлены восемь обвинений. Они касаются, в частности, войны с Ираном, атак по Йемену, экстрадиции бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и ударов по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море.