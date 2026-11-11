Танковые экипажи Т-80БВМ группировки войск "Восток" сорвали попытку атаки украинских штурмовых групп в Запорожской области.

ВСУ предприняли попытку скрытно выйти к рубежам обороны и ударить по российским позициям, но их вычислили разведывательные БПЛА. ВС России нанесли огневое поражение из 125-миллиметровых орудий, сообщили в Минобороны России.

Часть штурмовых групп была уничтожена, другая часть отказалась от дальнейшего продвижения. Нашим бойцам удалось сохранить свои позиции, отметили в военном ведомстве.

Ранее ВС России поразили две электроподстанции, обеспечивавшие работу ВПК Украины.