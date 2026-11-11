Онкобольная Лерчек слепнет, но надеется, что ей удастся покинуть Россию

Валерия Чекалина борется с раком уже десять месяцев. Болезнь летом ненадолго отступила, дав Лерчек надежду. Но осенью наступило резкое ухудшение.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" ее жених, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, опубликовал видео, на котором Лерчек сама рассказала о своем состоянии. Так, она призналась, что стала хуже видеть.

"Привет всем! Мы сегодня делаем МРТ головного мозга, потому что после химии зрение стало немного хуже. Но мы надеемся, что все будет хорошо. После химии чувствую себя не очень: мало энергии, сильная сонливость", - поведала Валерия.

Чекалина не теряет надежды продолжить лечение за границей. "Мы все еще ждем ответа по поводу разрешения на перелет в Китай для вакцинации", - отметила она.

Тем временем адвокаты Лерчек обратились в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) с экстренной просьбой разрешить Чекалиной выезд за границу. Речь идет о возможности проведения современной клеточной терапии для лечения рака.

Напомним, что ранее обследование Лерчек выявило, что рак распространился практически по всему организму. Медики посоветовали блогеру пройти лечение за границей. Например, отправиться в Китай и попробовать уникальные местные технологии лечения. Однако без разрешения суда блогер не может покидать страну.

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