Стало известно состояние Марии Шурочкиной, которая попала в страшный пожар

Единокровная сестра популярной певицы Нюши, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина попала в больницу после пожара, который случился у нее дома. По некоторым данным, инцидент произошел, когда спортсменка заправляла биокамин топливом.

Сейчас появились новости о состоянии Шурочкиной. Как утверждает SHOT, спортсменке удалось избежать неприятных последствий. Жизненно важные органы сестры Нюши не повреждены.

Тем не менее, она остается в реанимации НИИ им. Склифосовского с ожогами 2–3-й степени, однако ее состояние стабильно. Из-за сильного возгорания в помещении, а также вспыхивания горючей жидкости для биокамина существовал риск для легких спортсменки, однако никаких проблем выявлено не было. Шурочкина вовремя выбежала из квартиры и не надышалась угарным газом.

Ранее сообщалось, что скорую помощь Шурочкиной вызывали соседи. Сама Мария якобы кричала от боли и не могла толком говорить. Прибывшие медики госпитализировали спортсменку. Она попала в реанимацию. Вскоре к ней приехали близкие, в том числе Нюша.

Напомним, синхронистка Мария Шурочкина дважды брала золото ОИ (Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2021), а также становилась многократной чемпионкой мира и Европы.

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