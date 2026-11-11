ФСБ раскрыла агентурную сеть польских спецслужб в Калининградской области

Сотрудники ФСБ задержали в Калининградской области двух агентов польской разведки.

По данным ведомства, они собирали информацию о военных объектах и военнослужащих ВС России, а также о социально-экономической обстановке в регионе, миграционной и социальной политике.

Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Фигуранты заключены под стражу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Еще семи гражданам Польши и троим россиянам ФСБ объявила предостережение о недопустимости действий по шпионажу. Полякам закрыли въезд в нашу страну на длительный срок.

Ранее сотрудники ФСБ задержали на Кубани завербованного Киевом диверсанта.