Малахов сделал шокирующее заявление после обнародования видео смертельного падения Соседова

Сергей Соседов умер во время поездки в Нерюнгри. Трагедия произошла 23 сентября. Музыкальный критик прилетел в Якутию по работе, поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но внезапно упал и получил серьезную травму. Причиной смерти журналиста назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

В то, что Сергей просто упал с лестницы, многие не могли поверить. Андрей Малахов нашел кадры трагедии, которые сняла камера видеонаблюдения. Последние мгновения жизни музыкального критика телеведущий показал в эфире своего шоу.

На видео заметно, что Соседов на лестнице был один. Он явно устал, ведь дорога от аэропорта заняла 14 часов, и идет очень медленно, держится за перила. Минув второй пролет, Сергей преодолел еще три ступеньки, остановился, а через секунду рухнул плашмя, ударился затылком.

После просмотра этих кадров у собравшихся в студии экспертов появились вопросы. Друг Соседова Виктор Беззубов был удивлен, ведь время на видеозаписи не совпадало с фактическим временем произошедшего.

"Это не то видео, которое я видел до этого. Съемка была с другого ракурса. Я выбежал из номера в 16.15, Сергей уже лежал. А тут время 15:30", — заявил Беззубов после просмотра ролика.

Андрей Малахов и вовсе ошарашил публику, обратив внимание на одну странную деталь. "Есть ощущение, что ему могли пшикнуть в лицо чем-то, мы же не видим, что произошло за кадром", — заявил шоумен.

В свою очередь судмедэксперт Виктор Козылбаев обратил внимание, что музыкальный критик еле волочит ноги, "будто под воздействиями яда находится". Он предположил, что наверху лестницы мог кто-то стоять, но этот человек не попал в объектив камеры.

"Идет, останавливается. Почему? Кого-то увидел? Мы раньше говорили про ускорение — оно появляется либо, если толкают в область головы, либо в верхнюю часть туловища. Здесь мы не видим ничего этого", — рассуждает специалист.

Беззубов же еще раз обратил внимание на несовпадение времени. Он был уверен, что прибежал к Сергею сразу после его падения, но судя по часам камеры наблюдения, журналист около получаса пролежал на лестнице и ему не оказывали помощь. И была еще одна странность.

"Меня позвали в 16:15, когда все только-только произошло. Сергей лежал не так, как упал, его голова была вплотную к стенке. Тут такого нет", — подчеркнул Беззубов.

Малахов пришел в ужас от услышанного. "То есть полчаса Соседов лежит, никто не вызывает ему ни скорую?" — воскликнул Андрей.