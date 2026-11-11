В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры России, США и Украины

В Абу-Даби - второй день трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Делегации уже прибыли к месту проведения встречи. Накануне диалог продолжался 4 с половиной часа. Представители Соединённых Штатов назвали дискуссии конструктивными. Стороны обсуждают не только урегулирование конфликта на Украине, но и создание неделимой архитектуры безопасности всего континента.

Главное, что отличает эти переговоры от всех предыдущих раундов – тот факт, что здесь США – по сути, впервые – начали предметно обсуждать первопричины конфликта. О чем Россия говорила годами. И впервые на повестке дня – фундаментальные вопросы европейской безопасности.

Сегодня – второй день переговоров. Делегации России, Украины и США снова встречаются за одним столом. Основные подробности пока держатся в секрете. Украинские СМИ пишут, что стороны согласовали крупный обмен пленными. Однако этим ожидания от встречи не исчерпываются. Ведь от представителей Вашингтона прозвучали недвусмысленные заявления, что США готовы обсуждать вопросы общеевропейской безопасности после завершения конфликта. Именно эта тема сейчас - главная на переговорах.

Украинское урегулирование, хоть и является критически важным, но всё же это один из пунктов масштабной дискуссии. Российская делегация стала представительнее. Её возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, в Абу-Даби прилетели Сергей Рябков – замминистра иностранных дел. Он один из главных в МИД по вопросам разоружения и отношений с США.

Ещё в команде – адмирал Игорь Костюков – руководитель военной разведки, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России. Всего в составе нашей делегации – 11 человек. Со стороны американцев – кроме Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера - присутствует главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Гринкевич.

В США переговоры уже оценили позитивно, а вот европейцы недовольны. Они даже направили в Абу-Даби своих представителей, но место им указал Сергей Лавров, заявив, мол, "в гостинице посидят". Пока ни из Европы, ни из Киева не поступают сигналы, что они серьезно готовы обсуждать мир. Но как минимум украинская делегация уже пришла на встречу в деловых костюмах, а не в стиле "милитари" – как раньше. И, как стало известно, представители Москвы и киевского режима общаются по-русски.

Сколько продлятся переговоры сегодня – никто не загадывает. После их завершения представители российской делегации обещают поговорить с прессой.