ФСБ раскрыла агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области. Подробности

Шпионский скандал. Сотрудники ФСБ раскрыли агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области. Варшавские разведчики собирали информацию о российских военных, добывали сведения о социально- экономической ситуации в регионе. Задержаны 2 агента. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Также ФСБ выявила пособников польских спецслужб. Опубликована переписка шпионов.

Пожилой мужчина - у доски объявлений одной из военных частей Калининградской области. Делает фото на телефон и подозрительно озирается. Камера наблюдения беспристрастно фиксирует происходящее. В это время региональное управление ФСБ уже начало масштабную операцию сразу в нескольких городах области по локализации агентурной сети польских спецслужб.

Задержаны два агента Службы военной разведки Министерства национальной обороны и Агентства внутренней безопасности Польши. Возбуждены уголовные дела по статье "Шпионаж". В оперативной разработке ФСБ эти граждане находились определенное время. Нужно было выяснить их контакты и установить всех участников сети, в которую также входили семеро граждан Польши и трое россиян. Связь с кураторами они осуществляли, как это чаще всего сейчас и происходит, через интернет.

Использовались для вербовки и личные контакты. Повышенный интерес иностранных спецслужб к Калининградской области понятен. Это наш форпост на западных рубежах. Представители военного командования стран Европы неоднократно отмечали - регион является "ножом в спине" НАТО и его изоляция в случае международного конфликта является приоритетной целью.

Гражданам Польши, которым объявлено предостережение, закрыт въезд в Россию на 10 лет. Кроме того, в этом году за пособническую деятельность польским спецслужбам аннулированы российские визы четырнадцати полякам. Въезд в нашу страну им также закрыт.