Испанские неонацисты прошли военную подготовку на Украине. Об этом сообщила газета "Эль Паис" со ссылкой на полицейское расследование.

В материалах сказано, что в августе члены группировки перенимали опыт у боевиков "Азова"* - в России батальон признан террористическим, его деятельность запрещена. На родине участники поездки планировали тренировать других националистов. Они собирались организовать вооруженное восстание и создать подразделение, способное противостоять силовикам.

На прошлой неделе в Мадриде должна была пройти акция, которая могла перерасти в столкновения с полицией и антифашистами. На фоне этих опасений правоохранители ускорили расследование и задержали 14 главарей группировки. Их подозревают в разжигании ненависти и незаконном хранении оружия.

*организация запрещена на территории России и признана террористической