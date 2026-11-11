Собянин: Оформили архитектурно-художественной подсветкой 51 станцию метро

51 станция московского метро получила новую архитектурную подсветку. Среди них "Маяковская", "Чистые пруды", "Комсомольская", "Новослободская", "Динамо" и многие другие, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Для каждого вестибюля специалисты разработали индивидуальное решение. Использовали теплый белый свет, который помогает выделить ниши и декоративные элементы. Другие цвета и градиенты применяли точечно, с учетом архитектурного облика объекта.

Особое внимание уделили сохранению отделки. Основная идея проекта заключалась в том, чтобы привлечь внимание к историческому наследию столицы. Также новая подсветка появилась и на станциях, построенных недавно, в том числе на Большой кольцевой линии.