Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение 15-летнего Матвея из Тамбова

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 15-летнего Матвея Алексеева. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более 7 с половиной миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё 5 миллионов 400 тысяч рублей.

У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Матвей перенёс несколько тяжёлых курсов химиотерапии и две пересадки костного мозга. В первый раз трансплантат не прижился, а после второй операции возникли серьезные осложнения. Чтобы спасти Матвея и подарить ему шанс на жизнь, нужны эффективные сильнодействующие препараты. Их стоимость больше 13 миллионов рублей. Родители просят о помощи.

Мы продолжаем помогать Матвею все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!