В Крыму проходит Бал хризантем

45 тысяч хризантем сливаются в единую композицию, словно распустился ещё один бутон с десятью пёстрыми лепестками. Разнообразие форм и оттенков поражает, как будто смотришь в калейдоскоп. Если долго любоваться этой красотой, голова может закружиться.

На центральной поляне Никитского Ботанического сада - 440 сортов. Больше половины – местной селекции. Впервые представлены 40 мелко и крупноцветковых форм.

"Это новинка селекции, она выведена в прошлом году. Очень высокорослое растение, необыкновенно ажурное воздушное соцветие паукообразной формы, кстати это любимая форма японских и китайских селекционеров", - рассказала Наталия Смыкова, научный сотрудник лаборатории цветоводства ФГБУН "НБС-ННЦ".

Такие кружева в магазинах не увидишь – слишком хрупкие для транспортировки. Аккуратные шарики, словно новогодние игрушки, и плоские, как ромашки, с лепестками в форме десертных ложек, кудрявые и махровые - только на выставке представлены все 11 классов хризантем.

Невероятный аромат привлекает насекомых. Мухи-журчалки, мимикрирующие под пчел, собирают нектар. Даже богомол, усевшись на яркий бутон, вызывает изумление посетителей. Но больше всех удивляются жители северных регионов страны. Для них этот живой персидский ковер – словно сказка "12 месяцев".

Сейчас в парке – самый пик цветения. Еще не увяли мелкие формы, но уже во всей красе распустились высокие и крупные сорта. Перед таким великолепием не могут устоять даже суровые мужчины.

Несмотря на санкции, ученые продолжают пополнять коллекцию и за счет зарубежных поставок. На выставке сорта голландской, французской, немецкой и, конечно, китайской селекция – именно с Поднебесной все и началось.

"С хризантемами мы работаем практически с самого основания Никитского сада, то есть больше 200 лет. Но выставки наши, вот такие показательные, начались в 1953 году. Тогда директор Никитского сада вернулся из Китая, привез первые хризантемы, которые были выставлены здесь на партере. Это были в горшках, единичные такие цветы, и потом это все выросло в хорошую традицию, которой уже 73 года", - отметил Юрий Плугатарь, директор ФГБУН "НБС-ННЦ".

Есть и еще одна традиция. С 2006 года в Ботаническом саду гости выбирают лучшие сорта – королеву и принцессу бала. Имена венценосных особ будут названы по окончанию выставки, которая продлится до конца ноября, если погода позволит.