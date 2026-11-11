"Во всем блеске!": Киркоров дал второй концерт в Тюмени после скандала

Филипп Киркоров дал второй концерт в Тюмени, чтобы сгладить скандал после того, как в том же самом городе он выступил в странном, по мнению зрителей, виде. Сам же поп-король объяснил, что просто был с высокой температурой.

Буквально за день медикам удалось поднять артиста на ноги и вернуть голос. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Филипп Киркоров опубликовал видео со второго концерта в Тюмени. На нем певец показал все, на что способен.

"Тюмень. Второй вечер - во всем блеске! Нарядный зал, счастливые лица, овации и тысячи голосов, подхватывающих каждую строчку. Вы подарили мне больше, чем аплодисменты, - столько тепла и любви! Такие вечера не заканчиваются с последним поклоном. Тюмень, ты навсегда в моей памяти и в моем сердце!" - заявил счастливый артист.

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в поздравлениях и комплиментах. Фанаты высказали радость, что Филипп смог реабилитироваться и показать класс. Впрочем, нашлись и такие интернет-пользователи, кто отреагировал на заявление певца с едкой иронией. Они поставили под сомнение температуру Киркорова, на которую тот ссылался накануне.

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