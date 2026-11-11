"Ушла в гости": в Хабаровском крае завели дело на мать детей, пострадавших при пожаре

В Хабаровском крае на мать, оставившую шестерых детей одних, завели дело после пожара.

Дело расследуется по статье "Оставление в опасности", сообщили в региональном главке СКР.

Инцидент произошел в поселке Новостройка на улице Советская. Вечером 10 ноября 42-летняя женщина оставила детей под присмотром старшей дочери и ушла в гости. Ночью в квартире, расположенной на первом этаже, произошел пожар. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.

Дети надышались угарным газом и были госпитализированы. Младший ребенок 2023 года рождения находится в тяжелом состоянии. Как уточнили в СК, пострадавшим детям было от трех до 14 лет.

Ранее семья числилась в реестре как пребывающая в социально опасном положении, но затем ее сняли с учета. После случившегося семью вновь планируют поставить на учет, рассказал собеседник ТАСС.

В районной администрации уточнили, что в семье воспитывается 10 детей – трое из них уже достигли совершеннолетнего возраста и живут отдельно.