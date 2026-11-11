Дочь взорвалась после заявления, что неизлечимо больной Брюс Уиллис стал как младенец: "Держитесь подальше от моей семьи!"

В Сети появились тревожные новости о Брюсе Уиллисе. Говорят, артист совсем потерял связь с реальностью.

Знаменитый голливудский артист неизлечимо болен. Несколько лет назад стало известно, что у актера прогрессирующая деменция. Артист ведет закрытый образ жизни, он практически перестал появляться на публике и с трудом узнает даже самых близких.

За те годы, как болезнь начала разрушать личность Брюса Уиллиса, он сильно изменился. Актер стал буквально другим человеком и близким приходится заново с ним знакомиться.

А на днях человек из его окружения рассказал, что Брюс становится похож на младенца. И хотя супруга Уиллиса Эмма Хеминг настаивает, что он по-прежнему остается "присутствующим" и внимательным, это далеко не так. Говорят, супруга ежемесячно тратит около 30 тысяч долларов на уход за мужем, поскольку ему требуется больше заботы день ото дня.

"Иногда он похож на младенца, который с любопытством разглядывает какой-то предмет, просто изучая его", - сообщил близкий к семье человек, отметив, что друзья и коллеги перестали навещать Уиллиса, который их "все равно не узнает".

В итоге дочь Брюса Таллула отреагировала на эту информацию. Она написала гневный пост на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Таллула высказала мнение, что неприемлемо такое выносить на всеобщее обозрение. "Держитесь подальше от моей семьи!" - отрезала дочь Уиллиса.

Примечательно, что медики не давали положительных прогнозов и даже пророчили, что Брюс Уиллис не доживет и до 70 лет. Однако актер не оправдал их ожиданий.

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