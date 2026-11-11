Карл III и принц Уильям отомстили Гарри и Меган, указав где их место

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию в конце августа, что стало полной неожиданностью для дворца. Карл III поспешил выпустить официальное заявление о том, что Сассекские по-прежнему являются частными гражданами, и их не следует считать работающими членами королевской семьи.

Но объявление монарха никак не повлияло на Гарри и Меган. Супруги совершили несколько публичных выходов, которые были точной копией королевских визитов. Это взбесило дворец.

В итоге Карл III и принц Уильям объединили усилия, чтобы отомстить Сассекским. Они запретили Гарри и Меган присоединиться к королевской семье на традиционном праздновании Рождества в резиденции Сандрингем.

Как пишет издание Woman&Home, такое решение Карла III и Уильяма вполне можно расценивать как "тихий акт мести" по отношению к герцогу и герцогине Сассекским. Так весь мир получит четкий сигнал — Гарри и Меган не являются частью семьи, хоть и живут неподалеку.

В ответ на это Сассекские решили уехать на праздники из Британии. Так они смогут сохранить лицо, показав, что не были на празднике из-за отсутствия в стране. Однако, Меган подумывает и другой вариант — не прятаться, а громко ответить, закатив свою вечеринку на Рождество в Великобритании.