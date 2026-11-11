Жених скинул 30 килограммов перед свадьбой с Анной Семенович

Анна Семенович выходит замуж. 12 сентября певица объявила о помолвке с бизнесменом Денисом Шреером, показав кольцо на безымянном пальце. Для артистки этот брак станет первым.

В последнее время жениха Семенович буквально не узнать. Денис сильно изменился, скинув три десятка килограммов. Избранник сексапильной артистки стал буквально другим человеком. "Я действительно взялся за себя и за здоровье. Рядом с любимой женщиной тоже хочется выглядеть достойно. Я и правда себя немного распустил", - отметил бизнесмен.

Он не делает тайны из того, как ему удалось сбросить вес. "Я полностью отказался от мучного, сладкого и углеводов. Занимаюсь регулярно спортом, стараюсь много ходить, двигаться. Все это дало свой результат", - сообщил Шреер "КП".

Анна Семенович гордится своим женихом. Она призналась, что даже не ожидала, что ему удастся так быстро избавиться от лишних килограммов. "Он хорошо держится, вообще не соблазняется ни на какие мои уговоры съесть что-то не совсем полезное. Я сама много раз проходила этот путь. Это колоссальные усилия, дисциплина и отказ себе во многом", - рассуждает артистка.

Сама певица, к слову, тоже сбросила вес. Анна Семенович сообщила, что похудела на семь килограммов. "Сейчас я в комфортом весе, который поддерживаю правильным питанием, достаточной физической нагрузкой. Делать это на пару с любимым гораздо легче, чем самой. Мы поддерживаем друг друга и мотивируем", - заключила певица.

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