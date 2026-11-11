Омская студентка получила более 20 ножевых ранений от знакомой

В Омской области задержали 19-летнюю студентку, которая пыталась убить знакомую.

Инцидент произошел 9 ноября. 19-летняя девушка выманила на пустырь свою 17-летнюю знакомую и напала на нее с кухонным ножом. Приятельница подозреваемой снимала происходящее на телефон, сообщили в полиции.

"Довести задуманное не удалось в связи с тем, что крики девушек услышали прохожие, которые и вызвали полицию", — отметили в ведомстве.

Пострадавшую экстренно госпитализировали с большой кровопотерей. Сейчас она находится в реанимации детского стационара в тяжелом состоянии. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, пострадавшая получила более 20 ударов ножом и лишилась пальца на руке, защищаясь от нападавшей.

"Ее ударили ножом более 20 раз. Били так, что вряд ли она сможет вернуться к обычной жизни", - отметили в прокуратуре.

Фигурантка и потерпевшая обучаются в одном техникуме. Конфликт произошел на почве ревности. Как пишет "Московский комсомолец", нападавшая создала анкету от имени своего бывшего парня на сайте знакомств и завязала переписку с будущей жертвой.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Большереченский районный суд Омской области поместил девушку под арест на два месяца.